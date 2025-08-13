Лидеры России и КНДР провели телефонный разговор

Photo : YONHAP News

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 12 августа, президент России Владимир Путин проинформировал северокорейского лидера Ким Чон Ына о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. «Российский президент поделился с Ким Чон Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом»,- сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского президента. Путин «высоко оценил поддержку Пхеньяном военной операции в Курской области, отметив доблесть, героизм и самоотверженность» северокорейских солдат,- говорится в сообщении ТАСС. О телефонном разговоре лидеров двух стран сообщило также агентство ЦТАК. Путин поздравил народ Северной Кореи с 80-й годовщиной освобождения от японского колониального ига, которая будет отмечаться 15 августа. Кроме того, лидеры двух стран «подтвердили решимость укреплять сотрудничество и договорились о более тесных контактах в будущем»,- говорится в сообщении ЦТАК.