Photo : YONHAP News

«Мы неоднократно говорили, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Южной Кореей - верным прислужником и союзником США. Эта последовательная позиция будет закреплена в нашей конституции»,- говорится в заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 14 августа агентством ЦТАК. «Нынешний режим Южной Кореи, похоже, пытается добиться чьего-то одобрения и ожидает получить высокую оценку за отмену односторонних мер, принятых при режиме Юн Сок Ёля. Однако эти мелкие хитрости - не более чем бессмысленные мечты, которые не представляют интереса»,- говорится в заявлении. Вопреки утверждениям южнокорейских СМИ, Северная Корея не демонтировала громкоговорители в приграничных районах и не намерена этого делать. Политика Сеула в отношении КНДР не изменилась, и совместные с США военные учения, которые начнутся 18 августа, «ещё раз и без сомнения подтвердят враждебное настроение РК», - добавила Ким Ё Чжон. Южнокорейские СМИ напрасно распространяют домыслы, что на предстоящем российско-американском саммите Дональду Трампу будет передано некое послание от лидера КНДР Ким Чон Ына. «Нам не о чем разговаривать с США»,- подчеркнула Ким Ё Чжон.