Photo : YONHAP News

Налоговая политика должна ускорять рост экономики, но налоговые поступления сокращаются. Замедление экономического роста привело к снижению доходов, что делает национальные финансы уязвимыми. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 13 августа на совещании с главами финансовых учреждений и экономическими экспертами. Выразив обеспокоенность ограниченностью финансовых ресурсов для продвижения правительственных инициатив, глава государства призвал выработать меры повышения эффективности государственных расходов для стимулирования экономического роста. Он призвал участников совещания найти способы перенаправить неэффективные расходы в приоритетные области, которые могут стимулировать экономику и улучшить условия жизни населения, одновременно рассмотрев пути увеличения государственных финансов. «Если можно посеять горсть семян сейчас и собрать мешок зерна осенью, разве не стоит взять семена в долг и посеять их?»,- отметил Ли Чжэ Мён. Его высказывания были восприняты как поддержка экспансионистской налоговой политики, при которой правительство берёт деньги в долг для увеличения расходов в надежде на то, что рост экономической активности приведёт к увеличению налоговых поступлений в будущем.