15 августа состоится церемония «Назначение народом»

Photo : YONHAP News

Ли Чжэ Мён, приступивший к исполнению обязанностей президента РК сразу после выборов без переходного периода и официальной инаугурации, проведёт церемонию «Назначение народом». Она состоится 15 августа, в день 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального ига, на площади Кванхвамун в Сеуле. После выборов Ли Чжэ Мён лишь принёс присягу в Национальном собрании и пообещал позже провести торжественное мероприятие с участием граждан. Как заявила 13 августа пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон, в церемонии примут участие около десяти тысяч человек, включая так называемых «детей освобождения», родившихся в 1945 году, а также потомков борцов за независимость и семей погибших на производстве. Приглашены все бывшие президенты, за исключением Юн Сок Ёля, который остаётся под стражей по обвинениям, связанным с попыткой государственного переворота. Бывшие президенты Пак Кын Хе и Ли Мён Бак заявили, что не смогут присутствовать по состоянию здоровья.