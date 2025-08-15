Либеральный политик вышел на свободу по амнистии

Photo : YONHAP News

15 августа бывший председатель Партии инноваций Отечество Чо Гук освобождён в рамках специальной президентской амнистии, приуроченной к 80-летию Освобождения Кореи от японского колониального ига. Выйдя из ворот исправительного учреждения на юге Сеула, Чо Гук заявил журналистам, что его освобождение из тюрьмы и восстановление в правах будут помнить как символический момент, знаменующий конец диктатуры и злоупотребления властью. Чо Гук выразил глубокую благодарность президенту Ли Чжэ Мёну за принятие решения о его помиловании. Чо Гук напомнил, что с момента своего основания Партия инноваций Отечество боролась с диктатурой бывшего президента Юн Сок Ёля, который попытался совершить государственный переворот. Чо Гук выразил уверенность в том, что нынешнее правительство во главе с Ли Чжэ Мёном добьётся успеха. Чо Гук был приговорён к двум годам тюремного заключения в декабре прошлого года за якобы использование служебного положения для получения его детьми льгот при поступлении в университет и вмешательство в деятельность антикоррупционного органа.