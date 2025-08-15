Главы МИД РК и Иордании обсудили вопросы сотрудничества

Photo : YONHAP News

Министры иностранных дел РК и Иордании Чо Хён и Айман Хусейн ас-Сафади в ходе состоявшегося 14 августа телефонного разговора обменялись мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений. Кроме того, они затронули ситуацию на Ближнем Востоке. Как сообщил представитель южнокорейского МИД, Чо Хён высоко оценил достигнутый уровень отношений между двумя странами, отметив необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Со своей стороны, Айман Хусейн ас-Сафади заявил, что Иордания придаёт большое значение дружеским отношениям с РК и выразил надежду на продолжение продуктивного сотрудничества. Он поблагодарил южнокорейское правительство за его стремление обеспечить стабильность на Ближнем Востоке. Министры обменялись мнениями о палестино-израильском конфликте, высказавшись за его скорейшее урегулирование мирным путём.