Президент РК призвал помнить историю борьбы за независимость

Photo : YONHAP News

Отмечая 80-ю годовщину Освобождения Кореи от японского колониального ига, необходимо помнить историю борьбы за независимость и сохранить память о ней на вечные времена. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён 15 августа, выступая на праздничной церемонии в Культурном центре имени короля Сэчжона Великого, что в столичном районе Кванхвамун. Сеулу и Токио следует помнить о болезненной истории двусторонних отношений, чтобы переосмыслить их для продвижения вперёд,- отметил глава государства. Назвав Японию «близким соседом» и «незаменимым партнёром» в экономическом развитии, он пообещал развивать «перспективное и взаимовыгодное сотрудничество» с Японией посредством активной «челночной дипломатии». Коснувшись межкорейских отношений, Ли Чжэ Мён пообещал уважать политическую систему Северной Кореи и не стремиться к объединению с ней путём поглощения. Он отметил необходимость шагов по восстановлению межкорейского военного соглашения 2018 года для снижения напряжённости, одновременно дав понять, что для мира на Корейском полуострове необходимо добиться денуклеаризации Севера. Президент выразил надежду на то, что Пхеньян ответит взаимностью на мирные усилия Сеула.