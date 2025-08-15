Ли Чжэ Мён: Правительство будет работать ради счастья народа

Photo : YONHAP News

Вечером 15 августа, в день 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального ига, на площади Кванхвамун в Сеуле состоялась церемония «Назначение народом». В ней приняли участие около десяти тысяч человек, включая так называемых «детей освобождения», родившихся в 1945 году, потомков борцов за независимость, представителей правительства, деловых кругов, культуры, спорта, науки и технологий. В числе участников были 3,5 тысячи жителей страны, предварительно зарегистрировавшихся онлайн. В ходе церемонии Ли Чжэ Мён получил от представителей народа письмо о назначении на пост президента и объявил о начале работы «правительства народного суверенитета». «Получение письма о назначении, воплощающего в себе пламенные пожелания народа в 80-ю годовщину Освобождения, является огромной честью и одновременно налагает тяжёлую ответственность»,- отметил глава государства. Он пообещал, что «правительство народного суверенитета» всегда будет работать ради счастья народа. Глава государства отметил, что РК стала 10-й по величине экономикой мира благодаря вкладу людей, пожертвовавших собой в борьбе за независимость. На церемонии присутствовали бывший президент Мун Чжэ Ин с супругой, члены семьи бывшего президента Ро Му Хёна, а также представители политических партий и профсоюзов. Перед церемонией президент пригласил на обед в резиденцию Чхонвадэ послов 117 стран, аккредитованных в РК, а также представителей 30 международных организаций. В числе приглашённых были также специальные посланники президента, побывавшие в зарубежных странах, члены парламентского комитета по иностранным делам, члены правительства и главы экономических объединений.