Президент РК посмотрел фильм «Сопротивление»

Photo : YONHAP News

17 августа президент РК Ли Чжэ Мён и первая леди Ким Хе Гён посмотрели документальный фильм «Сопротивление» о корейских борцах за независимость против японского колониального господства. Главный герой фильма - легендарный антияпонский борец Хон Бом До. Вместе с главой государства фильм смотрели режиссёр Мун Сын Ук и актёр Чо Чжин Ун, который читал закадровый текст. В зале находились также 119 человек, подавших предварительные заявки на участие в просмотре. Выйдя из кинотеатра, президентская чета посетила традиционный рынок в столичном муниципальном округе Ынпхён-гу. Встретившись с торговцами и покупателями, глава государства расспросил их об эффективности потребительских купонов, которые правительство раздало населению для стимулирования внутренних расходов. Затем Ли Чжэ Мён и Ким Хе Гён посетили расположенный неподалёку от рынка буддийский храм Чингванса, где помолились за благополучие страны и народа.