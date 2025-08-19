В РК пройдёт реструктуризация нефтехимической отрасли

Photo : YONHAP News

Правительство РК готовится представить программу реструктуризации нефтехимической отрасли. Как сообщили 17 августа в министерстве промышленности, торговли и энергетики, программа направлена на стимулирование компаний к корректировке своих бизнес-портфелей. Она предусматривает финансовую и налоговую поддержку своевременной реструктуризации. Южнокорейская нефтехимическая отрасль в последние годы переживает затяжной спад на фоне слабого спроса и переизбытка предложения, вызванного масштабным расширением мощностей в Китае и странах Ближнего Востока. Недавно компания Yeochun NCC, совместное предприятие Hanwha Group и DL Group, столкнулась с кризисом ликвидности, в связи с чем обратилась за экстренными кредитами. Консалтинговая компания Boston Consulting Group предупреждает, что, если текущий спад продолжится, почти половина южнокорейских нефтехимических компаний могут обанкротиться в течение ближайших трёх лет. Если компании решат провести слияния и поглощения, правительство окажет им полную административную и финансовую поддержку.