Realmeter: Рейтинг президента РК 51,1%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 51,1% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 11 по 14 августа агентством Realmeter среди 2.003 взрослых граждан страны. 44,5% опрошенных не удовлетворены работой президента, а 4,5% не определились с ответом. Доля респондентов, положительно оценивших деятельность президента, сократилась на 5,4%, а доля оценивших её отрицательно увеличилась на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам опроса 1.001 южнокорейца, проведённого 13-14 августа выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 39,9%, снизившись за неделю на 8,5%. Поддержка партии Сила народа повысилась на 6,4% до 36,7%. Разрыв в рейтингах двух партий сократился до 3,2%. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,2%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.