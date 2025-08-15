Ли Чжэ Мён призвал восстановить отношения с Севером

Photo : YONHAP News

«Истинная безопасность заключается в сохранении мира. Сейчас нам необходима смелость, чтобы последовательно предпринять шаги к снижению напряжённости, сохраняя при этом устойчивую оборону». Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 18 августа на заседании кабинета министров, посвящённом началу общенациональных учений по гражданской обороне. Он поручил соответствующим министерствам подготовиться к поэтапной реализации заключённых ранее межкорейских соглашений, начиная с тех, реализация которых возможна уже сейчас. «Победа без боя лучше, чем победа в бою, а самая безопасная страна – это та, у которой нет необходимости воевать»,- подчеркнул глава государства. Выступая 15 августа на церемонии по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального ига, президент отметил необходимость восстановления межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года для снижения напряжённости. Он также пообещал уважать политическую систему Северной Кореи и не стремиться к объединению путём поглощения.