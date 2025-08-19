Правительство РК отменило «доктрину воссоединения» Юн Сок Ёля

Photo : YONHAP News

Правительство РК отказалось от «доктрины воссоединяя от 15 августа», которую продвигала администрация бывшего президента страны Юн Сок Ёля, и сосредоточится на восстановлении межкорейского доверия. Об этом заявил 18 августа на пресс-конференции представитель министерства по делам воссоединения РК Ку Бён Сам, комментируя речь президента Ли Чжэ Мёна на церемонии по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального ига. Глава государства представил три основных пункта своей политики в отношении Севера: уважение к северокорейскому режиму, отказ от поглощения и недопустимость каких-либо враждебных действий. Данная политика идёт вразрез с политикой Юн Сок Ёля, предусматривавшей поглощение Севера и продвижение свободы силовыми методами. Правительство продолжит реализацию мер по снижению напряжённости на Корейском полуострове и восстановлению доверия между двумя Кореями,- добавил представитель министерства.