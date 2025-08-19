В РК предложены кандидаты на посты послов в США и Японии

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён предложил кандидатов на посты послов в США и Японии накануне предстоящих саммитов с лидерами этих стран. Как сообщили в администрации президента, Кан Гён Хва может быть назначена послом в США. В правительстве бывшего президента Мун Чжэ Ина она была министром иностранных дел. Будучи профессиональным дипломатом, Кан Гён Хва работала специальным советником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и советником в представительстве РК при ООН. В настоящее время она возглавляет базирующуюся в Нью-Йорке организацию Asia Society. На должность посла РК в Японии предложена кандидатура Ли Хёка, который работал советником посольства РК в Японии, был директором департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК, послом на Филиппинах и во Вьетнаме. По данным источника во внешнеполитическом ведомстве, идёт активная работа по поиску кандидатур на должности послов в других странах, в первую очередь, в таких крупных как Китай и Россия.