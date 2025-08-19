Популярность K-контента привлекает иностранцев в РК

Photo : YONHAP News

Мировой бум K-контента, включая K-pop и K-драмы, привёл к росту расходов иностранных туристов в РК в фотосалонах моментальной печати, салонах маникюра, караоке и государственных музеях. По данным Центра исследований больших данных при банке «Синхан», опубликованным 19 августа, анализ расходов по картам туристов из США, Японии, Китая и Тайваня за период с января по июль этого года показал значительный рост в категориях, связанных с K-контентом, индустрией красоты и медицинским туризмом. На фоне успеха анимационного фильма «Кейпоп-охотницы на демонов» повысился интерес к музейным сувенирам. В результате число посещений крупнейших государственных музеев увеличилось на 37% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что свыше 60% расходов иностранных туристов приходится на Сеул, заметен рост трат в регионах. Наибольший прирост числа транзакций отмечен в Пусане, Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, Сокчхо и Чхунчхоне провинции Канвондо.