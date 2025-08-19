Экспорт автомобилей в США снижается пятый месяц подряд

Photo : YONHAP News

По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, опубликованным 19 августа, экспорт автомобилей отечественного производства составил в июле 5 млрд 830 млн долларов, что на 8,8% больше, чем в том же месяце прошлого года. В количественном выражении экспорт вырос на 5,8%, составив 211.854 автомобиля. Но из-за импортных пошлин администрации Дональда Трампа экспорт автомобилей в США сокращается пятый месяц подряд. В июле он уменьшился на 4,6% в годовом исчислении, составив 2 млрд 330 млн долларов. Однако рост поставок в Европу и Азию компенсировал снижение поставок в США. Экспорт автомобилей в страны Евросоюза вырос на 32,7%, а в другие страны Европы - на 78,7%. Экспорт в страны Азии вырос на 34,6%, а в Латинскую Америку - на 37,4%. При этом поставки на Ближний Восток сократились на 13,8% из-за боевых действий в регионе. В частности, поставки в Израиль уменьшились на 72,1%.