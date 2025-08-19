Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Экономика

Ли Чхан Ён: Внутренние и внешние неопределённости сохраняются

Write: 2025-08-19 15:06:54Update: 2025-08-19 15:07:21

Ли Чхан Ён: Внутренние и внешние неопределённости сохраняются

Photo : YONHAP News

В условиях сохраняющейся неопределённости внутри страны и за рубежом учётная ставка будет определяться с учётом динамики инфляции и финансовой стабильности. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён, выступая 19 августа на заседании парламентского комитета по планированию и финансам. С октября прошлого года Банк Кореи четыре раза снижал учётную ставку, отслеживая риски, связанные с долговой нагрузкой домохозяйств и курсом воны. Хотя в начале года экономический рост оставался вялым, во втором квартале на фоне улучшения потребительских настроений экономика пошла на подъём, а во второй половине года ожидается её дальнейшее восстановление за счёт внутренних расходов и реализации дополнительного бюджета,- отметил Ли Чхан Ён. Он добавил, что неопределённость по-прежнему высока из-за хода торговых переговоров США с Китаем и другими крупными странами, а также темпов восстановления внутреннего спроса.
