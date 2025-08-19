Президент РК встретился с представителями деловых кругов

Photo : YONHAP News

19 августа президент РК Ли Чжэ Мён встретился с ведущими представителями деловых кругов, которые будут сопровождать его в ходе визита США. Во встрече приняли участие представители руководства таких промышленных конгломератов как Samsung, Hyundai, Hanwha, LG, SK, Hanjin и Celltrion, а также объединений предпринимателей. Глава государства поблагодарил их за поддержку напряжённых тарифных переговоров, в ходе которых удалось обеспечить 15-процентную взаимную ставку таможенных пошлин. «В то время как и правительство, и бизнес сталкиваются с трудностями из-за меняющихся условий экспорта, давайте объединим усилия и превратим этот кризис в возможность»,- отметил глава государства. Главным приоритетом правительства является оживление экономики, - добавил он. Президент выслушал практические предложения и советы предпринимателей, основываясь на их практическом опыте и информационных возможностях. Он призвал предпринимателей добиться новых ощутимых результатов в ходе визита в США. В свою очередь, участники встречи выразили надежду на успех саммита.