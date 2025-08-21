Доклад о правах человека в КНДР не будет опубликован

Photo : YONHAP News

Правительство РК подготовит ежегодный доклад о ситуации с правами человека в Северной Корее, но не будет его публиковать. Об этом сообщил 19 августа представитель министерства по делам воссоединения, сославшись на то, что политика в отношении прав человека в Северной Корее, сосредоточенная на раскрытии информации и критике, не оказала существенного влияния на реальное укрепление прав северокорейского народа. Собранные данные будут переданы в министерство юстиции на хранение без публикации. Как сообщалось ранее, в последнее время большинство северокорейских беженцев прибывают в РК после длительного нахождения в третьих странах. В этой связи они не обладают актуальной информацией о ситуации на Севере. РК начала публиковать доклады о правах человека в КНДР в 2018 году. В период правления президента Мун Чжэ Ина доклады не публиковались. После прихода к власти правительства Юн Сок Ёля публикации возобновились.