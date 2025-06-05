Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Администрация США может приобрести долю в Intel

Write: 2025-08-20 14:34:12Update: 2025-08-20 14:36:57

Photo : YONHAP News

Администрация США планирует приобрести 10% акций компании Intel, которая в настоящее время испытывает финансовые трудности. Об этом заявил 19 августа в интервью CNBC министр торговли США Говард Лютник. Это заявление подтверждает сообщения, опубликованные некоторыми американскими СМИ. Как отметил Лютник, доля компании- производителя полупроводников будет приобретена в обмен на субсидии, предоставляемые в рамках Закона о полупроводниках. В случае успеха этого проекта правительство США станет крупнейшим акционером компании. Однако эта сделка не приведёт к получению контроля над руководством компании, уточнил Лютник. Другие производители полупроводников, получающие американские субсидии, внимательно следят за действиями правительства США. Ранее США выделили Intel 10 млрд 900 млн долларов, тайваньской TSMC – 6 млрд 600 млн долларов, а южнокорейской Samsung Electronics – 4 млрд 700 млн долларов.
