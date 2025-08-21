США обнаружили ракетную базу в КНДР у границы с Китаем

Photo : YONHAP News

На территории северокорейской провинции Пхёнан-Пукто, примерно в 27 километрах от границы с Китаем, расположена хорошо укреплённая секретная военная база. На ней могут размещаться новейшие баллистические ракеты (МБР) дальнего действия, потенциально способные нанести удар по материковой части США. Об этом пишет 20 августа американская газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Ссылаясь на анализ спутниковых снимков, эксперты центра сообщают, что строительство объекта продолжалось с 2004 по 2014 год. Рядом с базой нет стартовых площадок и систем ПВО. Это может означать, что база предназначена для размещения мобильных МБР на твёрдом топливе. Эксперты утверждают, что на объекте, который может разместить от шести до девяти современных МБР, а также ракеты-носители и тысячи военнослужащих, продолжаются строительные работы.