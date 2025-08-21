Рейтинг президента РК 57%

Photo : YONHAP News

Политику действующего президента РК Ли Чжэ Мёна поддерживают 57% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1.001 взрослого южнокорейца, проведённого с 18 по 20 августа совместно агентствами Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research. 33% опрошенных не удовлетворены работой нового президента. Положительная оценка снизилась на 8%, а отрицательная повысилась на 9% по сравнению с результатами предыдущего опроса, проведённого две недели назад. Правящую Демократическую партию Тобуро поддерживают 40% опрошенных, что на 4% меньше, чем две недели назад. Число сторонников оппозиционной партии Сила народа увеличилось на 3%, составив 19%. По мнению экспертов, снижение рейтингов главы государства и правящей партии вызвано недавней президентской амнистией в отношении ряда политиков. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.