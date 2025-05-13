В 2026 году на НИОКР будет выделено 35,3 трлн вон

Photo : YONHAP News

В 2026 году правительство РК выделит рекордные 35 трлн 300 млрд вон (25 млрд 100 млн долларов) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в целях разработки новых двигателей роста. Данное решение было принято 22 августа на заседании президентского консультативного совета по науке и технологиям под председательством президента страны Ли Чжэ Мёна. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, данная сумма на 19,3% превышает ту, что выделена на научные исследования в текущем году. Правительство поставило задачу быстро добиться преимущества в глобальной конкуренции в сфере искусственного интеллекта. Он будет внедряться в государственном секторе, включая администрирование, здравоохранение и оборону. Правительство будет стремиться ускорить трансформацию энергетического сектора, в первую очередь, за счёт возобновляемых источников энергии.