В РК представлен пятилетний план развития экономики

Photo : YONHAP News

22 августа правительство РК представило пятилетний план развития экономики на основе искусственного интеллекта (ИИ). Он предусматривает интеграцию частных компаний и государственного сектора в построение «суперинновационной экономики». Правительство сосредоточится, в частности, на разработке общедоступной модели ИИ, улучшающей повседневную жизнь, а также на разработке специализированных моделей ИИ для ключевых отраслей, чтобы стимулировать инновации. С момента вступления в должность президента страны в июне этого года Ли Чжэ Мён пообещал вывести РК в тройку крупнейших мировых лидеров в области ИИ. В рамках плана предстоит реализовать 30 проектов, связанных с ИИ, включая разработку человекоподобных роботов для логистики, производства, строительства и услуг. Другие важные цели включают полную коммерциализацию к 2027 году беспилотных транспортных средств, а к 2030 году беспилотных автономных судов.