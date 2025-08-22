Более половины МСП нуждаются в поддержке

Photo : YONHAP News

Более половины малых и средних предприятий (МСП) в РК нуждаются в государственной финансовой и налоговой поддержке для облегчения бремени, связанного с взаимными пошлинами США. Об этом свидетельствуют результаты опроса 123 предприятий-экспортёров, проведённого с 31 июля по 11 августа Корейской федерацией малого и среднего бизнеса. 36,6% респондентов заявили, что тарифное соглашение между Сеулом и Вашингтоном «невыгодное, но неизбежное». 23,6% компаний заявили, что сделка помогла снизить неопределённость, 21,1% считают её невыгодной для экономики, а 18,7% пока не имеют своего мнения. На вопрос о ставке тарифа, которая обеспечила бы рентабельность экспорта в США, 41,5% респондентов назвали 5% или меньше, 25,2% - 10% или меньше, а 21,1% - 15% или меньше. Что касается предпочтительных мер государственной поддержки, то 52,8% назвали расширение налоговых льгот, 16,3% – согласование таможенных и импортных процедур, а 11,4% – индивидуальные меры для отраслей, затронутых результатами переговоров.