Ви Сон Рак: Тема саммита РК-США - модернизация альянса

В ходе саммита в Белом доме 25 августа президенты РК и США Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп обсудят усилия по «модернизации альянса». Об этом заявил начальник управления национальной безопасности администрации южнокорейского президента Ви Сон Рак. «Модернизация альянса направлена на укрепление безопасности РК и дальнейшее укрепление совместной обороны с США»,- отметил Ви Сон Рак. Коснувшись экономического сотрудничества, он отметил, что лидеры двух стран «закрепят торговое соглашение». Что касается ситуации на Корейском полуострове, то Сеул и Вашингтон «разделяют консенсус относительно базового подхода» к трёхэтапному плану денуклеаризации, хотя сохраняются разногласия по деталям. «Потребуются консультации, и придётся идти на компромиссы. Смягчение санкций, естественно, может быть включено в качестве одного из вопросов»,- добавил он. Напомнив о том, что в преддверии саммита с президентом США Ли Чжэ Мён планирует посетить Японию, Ви Сон Рак заявил, что этот визит может способствовать возобновлению «челночной дипломатии» между двумя лидерами. Он назвал Японию «соседом и партнёром по сотрудничеству» отметив, что меняющаяся торговая обстановка обостряет необходимость более тесной координации.