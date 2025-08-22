В Токио состоялся южнокорейско-японский саммит

Photo : YONHAP News

23 августа в Токио состоялись переговоры президента РК Ли Чжэ Мёна и премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Они начались в двустороннем формате, а затем продолжились в расширенном составе, продолжаясь в общей сложности около двух часов. Затем лидеры двух стран подвели итоги встречи и опубликовали совместное заявление для прессы. Как отметил южнокорейский лидер, прошедший саммит знаменует собой возобновление челночной дипломатии между двумя странами. Состоялось подробное обсуждение основных направлений развития южнокорейско-японских отношений, ключевых мер практического сотрудничества, ситуации на Корейском полуострове и основных международных проблем. Участники саммита отметили необходимость совместного решения общих проблем, стоящих перед двумя странами, таких как низкая рождаемость, старение населения и концентрация населения в мегаполисах. Достигнута договорённость о создании межправительственного консультативного органа для обмена политическим опытом и совместного поиска решений,- отметил Ли Чжэ Мён. Кроме того, подтверждена приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира в регионе. Отмечено, что сотрудничество между РК и Японией, а также между РК, США и Японией имеет первостепенное значение в быстро меняющейся международной обстановке. В свою очередь, премьер-министр Японии приветствовал начало челночной дипломатии, которое поможет проводить последовательную политику. Он отметил, что лидерам двух стран удалось провести плодотворный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, договориться укреплять стратегические связи в области экономики и безопасности. Сигэру Исиба выразил надежду на то, что правительства и народы двух стран смогут объединить усилия и вместе идти к лучшему будущему. 24 августа президент РК встретится с японскими политическими деятелями, с которыми обсудит пути развития отношений между Сеулом и Токио.