Спецпосланник президента РК встретился с главой МИД Китая

Photo : YONHAP News

Специальный посланник президента РК Ли Чжэ Мёна, бывший спикер Национального собрания Пак Пён Сок, встретился 24 августа в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И. В ходе встречи было передано личное письмо Ли Чжэ Мёна председателю КНР Си Цзиньпину. Пак Пён Сок разъяснил главе китайского внешнеполитического ведомства основные направления внутренней и внешней политики новой южнокорейской администрации. Ван И подчеркнул, что Китай считает РК важным партнёром, отношения с которым успешно развиваются. В ответ Пак Пён Сок отметил, что президент Ли Чжэ Мён высоко ценит отношения с Китаем. Он повторил приглашение председателю Си Цзиньпину принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в конце октября в РК. Спецпосланника президента РК сопровождают депутаты Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нён и Пак Чон, а также председатель правления Центра культуры Восточной Азии Ро Чжэ Хон, сын бывшего президента страны Ро Дэ У.