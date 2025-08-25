Главные дипломаты РК и США встретились в преддверии саммита

Photo : YONHAP News

22 августа министр иностранных дел РК Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио обсудили повестку предстоящего саммита президентов двух стран. Они отметили, что одной из главных тем предстоящей 25 августа встречи Ли Чжэ Мёна и Дональда Трампа станет дальнейшее развитие двустороннего военного альянса, который является основой стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Участники встречи подтвердили важность трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности с участием Японии. Чо Хён подчеркнул историческое значение предстоящего саммита и попросил своего американского коллегу приложить особые усилия для обеспечения его успеха. Рубио, со своей стороны, заявил, что ожидает конструктивного и продуктивного диалога лидеров двух стран, который принесёт взаимовыгодные результаты. Он назвал визит президента РК в Японию «разумным решением». Стороны обменялись мнениями по ядерной проблеме Северной Кореи и региональной безопасности.