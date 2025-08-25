Главы РК и США обсудили вопросы мира на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

25 августа в Белом доме состоялась первая личная встреча президентов РК и США – Ли Чжэ Мёна и Дональда Трампа. Сначала лидеры двух стран провели в Овальном кабинете переговоры в двустороннем формате, которые транслировались в прямом эфире, после чего они перешли в зал заседаний Кабинета министров, где продолжили беседу в расширенном составе. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что президент США откроет новый путь к стабильности на Корейском полуострове в качестве «миротворца». В свою очередь, президент США выразил надежду на встречу с северокорейским лидером уже в этом году, подтвердив тем самым своё желание возобновить взаимодействие с Ким Чон Ыном. Ли Чжэ Мён отметил, что ситуация на Корейском полуострове была стабильной во время первого президентского срока Дональда Трампа, но в последние годы она ухудшилась, поскольку Пхеньян расширил свои ядерные и ракетные программы. «Если вы возьмёте на себя роль «миротворца», я приложу все усилия, чтобы поддержать вас»,- отметил президент РК. В ходе южнокорейско-американского саммита обсуждались также вопросы «модернизации альянса» и двусторонней торговли. Ли Чжэ Мён выразил, в частности, надежду на сотрудничество с Вашингтоном в деле возрождения американского судостроения и промышленного производства. Трамп заявил, что США планируют закупать суда у РК, а также вместе строить их на верфях на американской территории. Он упомянул также текущие переговоры о совместном энергетическом проекте на Аляске с участием РК и Японии, а также о возможных закупках Сеулом американской военной техники, включая бомбардировщики B-2.