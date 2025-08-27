По итогам саммита РК-США подписано 11 MOU

Photo : YONHAP News

В рамках «Делового круглого стола РК–США», который состоялся 25 августа в Вашингтоне после саммита лидеров двух стран, подписано в общей сложности 11 меморандумов о взаимопонимании (MOU). Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, они касаются сотрудничества в сферах судостроения, атомной энергетики, авиации, закупок сжиженного природного газа и добычи критически важных минералов. В «Деловом круглом столе участвовали» руководители 16 южнокорейских и 21 американской компании, а также министр промышленности, торговли и энергетики РК Ким Чжон Гван и министр торговли США Говард Лютник. Заключены, в частности, шесть меморандумов о создании совместных фондов, инвестициях и технологическом сотрудничестве для расширения кооперации в стратегических отраслях. Участие ведущих южнокорейских компаний в укреплении судостроительной промышленности США, а также в обслуживании и ремонте американских военных кораблей усилит взаимовыгодное сотрудничество,- заявил Ким Чжон Гван.