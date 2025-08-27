МИД РК опроверг заявления о «пренебрежении протоколом»

Photo : YONHAP News

Министерство иностранных дел РК опровергло сообщения о том, что в ходе визита президента страны Ли Чжэ Мёна в США к нему было проявлено «пренебрежительное отношение» в вопросах протокола. Американская сторона на всех этапах подготовки визита подтверждала готовность максимально содействовать его успешному проведению,- говорится в заявлении министерства, опубликованном 26 августа. Размещение президента в отеле вместо правительственной резиденции «Блэр-хаус» и его встреча в аэропорту заместителем руководителя протокола госдепартамента – это не признаки неуважения. «Блэр-хаус» находится на длительной реконструкции, а заместитель руководителя протокола исполняет обязанности руководителя, о чём южнокорейскую сторону уведомили заблаговременно. В мае 2021 года бывший президент Мун Чжэ Ин также останавливался в отеле из-за ремонтных работ в Блэр-хаусе, а в мае 2018 и в июне 2017 года гостей также встречал заместитель руководителя протокола.