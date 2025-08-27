Профсоюз Hyundai Motor впервые за семь лет проведёт забастовку

Photo : YONHAP News

86,15% из 42.180 членов профсоюза компании Hyundai Motor проголосовали за проведение забастовки. Об этом сообщил 25 августа представитель профсоюза. В тот же день Национальная комиссия по трудовым отношениям, сочтя позиции профсоюза и администрации компании слишком далёкими, прекратила процедуру примирения, что юридически открыло путь к первой за последние семь лет забастовке. Требования профсоюза включают: повышение базовой зарплаты на 141.300 вон (101,6 доллара), выплату бонусов в размере 30% от чистой прибыли компании за предыдущий год, включение надбавок в сумму зарплаты, повышение дополнительных выплат в зависимости от должности. Профсоюз требует также повысить пенсионный возраст с нынешних 60 до 64 лет, ввести рабочую неделю продолжительностью 4,5 дня и увеличить размер премий с 750% до 900% основной зарплаты. С 18 июня профсоюз и администрация провели 17 раундов переговоров, но никаких договорённостей не достигли.