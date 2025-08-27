РК и Бангладеш приступили к переговорам по CEPA

Photo : KBS News

С 25 по 27 августа в Сеуле проходит первый раунд переговоров о заключении соглашения о всестороннем экономическом партнёрстве (CEPA) между РК и Бангладеш. В переговорах участвуют свыше 40 представителей обеих стран. Делегации возглавляют директор департамента свободной торговли министерства промышленности, торговли и энергетики Квон Хе Чжин и директор департамента внешней торговли министерства торговли Бангладеш Айеша Акхтер. В рамках семи рабочих групп стороны обсуждают торговлю товарами, правила их происхождения, таможенное оформление, охрану интеллектуальной собственности и другие вопросы, сопоставляя позиции по ключевым пунктам. Как отметила Квон Хе Чжин, CEPA с Бангладеш станет плацдармом для выхода южнокорейских компаний на перспективный рынок Южной Азии. Она выразила надежду на то, что переговоры станут первым шагом к практическим результатам, ощутимым для граждан обеих стран.