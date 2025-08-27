Катлер: Не все аспекты отношений РК и США урегулированы

Хотя в ходе прошедшего саммита лидеры РК и США согласились с важностью диалога с Пхеньяном, далеко не всё урегулировано в сферах торговли и безопасности. Об этом заявила американский эксперт по вопросам Корейского полуострова, вице-президент Asia Society Policy Institute Уэнди Катлер. Опытный политик и экономист, она возглавляла делегацию США на переговорах по соглашению о свободной торговле с РК. Катлер охарактеризовала встречу президентов РК и США как «прошедшую ожидаемо успешно». Вместе с тем она отметила, что южнокорейская сторона «разочарована отсутствием новых договорённостей по тарифам на автомобили и сталь. В области безопасности администрация Трампа настаивает на увличении доли Сеула в расходах на содержание американских войск, причём военные базы должны находиться не в аренде, а в собственности США. Коснувшись саммита АТЭС, который пройдёт в конце октября в РК, Катлер отметила, что участие Трампа «остаётся под вопросом, поскольку он часто избегает многосторонних встреч». Между тем, если на саммит приедут лидеры Китая и России, это может сделать его участие «более вероятным».