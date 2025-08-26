Президент РК посетил верфь Hanwha в Филадельфии

Photo : YONHAP News

26 августа, в последний день визита в США, президент РК Ли Чжэ Мён посетил верфь Hanwha Philly Shipyard в Филадельфии, принадлежащую южнокорейской Hanwha Group. Он присутствовал на церемонии наречения многоцелевого судна State of Maine, построенного для морской администрации США. Выступая с приветственной речью, Ли Чжэ Мён заявил, что южнокорейская судостроительная отрасль участвует в укреплении морской безопасности и возрождении судостроительной отрасли США. Благодаря совместному участию в проекте «Сделаем американское судостроение снова великим», РК и США добьются взаимовыгодного результата, который позволит развиваться судостроению обеих стран,- отметил Ли Чжэ Мён. Две страны откроют новую главу в истории альянса и положат начало всеобъемлющему стратегическому партнёрству, ориентированному на будущее, которое охватывает сотрудничество в сферах безопасности, экономики и технологий,- добавил южнокорейский лидер.