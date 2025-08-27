Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Пхеньян: Денуклеаризация КНДР - пустые иллюзии

Write: 2025-08-27 11:12:01Update: 2025-08-27 14:26:55

Photo : YONHAP News

КНДР подвергла критике заявление президента РК Ли Чжэ Мёна, прозвучавшее в ходе визита в США. Южнокорейский лидер заявил, что Сеул и Вашингтон будут сотрудничать ради установления мира на Корейском полуострове и денуклеаризации. Это «пустые иллюзии»,- говорится в комментарии агентства ЦТАК, опубликованном 27 августа. Позиция Северной Кореи никогда не изменится, и она никогда не откажется от ядерного оружия, обеспечивающее ей национальный суверенитет. Между тем, «Южная Корея – единственное государство, которое полностью отдало все государственные суверенные права США», а «синдром иллюзий денуклеаризации уже стал наследственной болезнью Южной Кореи». Статус Северной Кореи как ядерной державы – это неизбежный выбор, отражающий существование враждебных угроз. Для того, чтобы ядерная политика КНДР изменилась, должен измениться мир, должна измениться обстановка на Корейском полуострове,- говорится в комментарии ЦТАК.
