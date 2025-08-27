Hanwha Group инвестирует ещё $5 млрд в верфь в Филадельфии

Photo : YONHAP News

Южнокорейский промышленный конгломерат Hanwha Group намерен инвестировать 7 трлн вон (5 млрд долларов) в увеличение производственных мощностей верфи Hanwha Philly Shipyard в Филадельфии. Инвестиции направлены на поддержку сотрудничества с США в области судостроения в рамках инициативы «Сделаем американское судостроение снова великим»,- говорится в пресс-релизе группы, опубликованном 27 августа. Заявлено о планах Hanwha Group увеличить годовую производственную мощность верфи с 1-1,5 судов до 20. При этом сроки достижения цели не уточняются. В прошлом году Hanwha Group приобрела верфь Philly Shipyard, чтобы выйти на американский рынок судостроения с долгосрочной целью получения контрактов от военно-морских сил США. Акциями верфи владеют две дочерние компании — Hanwha Ocean и Hanwha Systems. Hanwha Philly Shipyard — первая американская верфь, приобретённая южнокорейской судостроительной компанией.