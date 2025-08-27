Президент РК вернулся на родину по завершении визита

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён и первая леди Ким Хе Гён вернулись на родину по завершении визита в США и Японию. Его самолёт прибыл рано утром 28 августа на авиабазу в Соннаме провинции Кёнгидо. 25 августа состоялась первая личная встреча южнокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости возобновления контактов с Северной Кореей и пообещали совместно работать над возрождением американской судостроительной промышленности. Ли Чжэ Мён поддержал стремление Дональда Трампа к диалогу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, призвав его сыграть роль «миротворца». О том, что обсуждались ли в ходе саммита такие деликатные вопросы как модернизация южнокорейско-американского альянса и открытие сельскохозяйственного рынка РК, не сообщается. Перед визитом в Вашингтон президент РК сделал остановку в Токио, чтобы встретиться с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. По итогам южнокорейско-японского саммита было опубликовано совместное заявление.