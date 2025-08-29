Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

США ввели дополнительные санкции против КНДР

Write: 2025-08-28 10:19:34Update: 2025-08-28 11:14:47

США ввели дополнительные санкции против КНДР

Photo : YONHAP News

Министерство финансов США внесло в санкционный список одного гражданина Северной Кореи, две северокорейские компании и одного гражданина России за участие в незаконной деятельности по трудоустройству специалистов в области информационных технологий в американские компании. Предполагается, что полученные ими средства идут на финансирование северокорейских оружейных программ. 27 августа управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США добавило в санкционный список гражданина России Виталия Андреева и гражданина Северной Кореи Ким Ын Суна, проживающего в Хабаровске, за нарушение санкций против КНДР. Под ограничения также попали северокорейские компании Korea Sinjin Trading Company и Shenyang Geumpungri Network Technology Co., LTD. Финансирование программ создания оружия массового поражения и ракет за счёт доходов от работы иностранных специалистов нарушает санкции США и ООН. По данным минфина, эти специалисты работают за рубежом, в том числе, в США, используя поддельные или украденные удостоверения личности. После внесения в санкционный список все активы физических и юридических лиц на территории США, подпавших под ограничения, будут заморожены. Кроме того, компании, в которых они владеют более чем половиной акций, автоматически подпадут под санкции.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >