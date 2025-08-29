США ввели дополнительные санкции против КНДР

Photo : YONHAP News

Министерство финансов США внесло в санкционный список одного гражданина Северной Кореи, две северокорейские компании и одного гражданина России за участие в незаконной деятельности по трудоустройству специалистов в области информационных технологий в американские компании. Предполагается, что полученные ими средства идут на финансирование северокорейских оружейных программ. 27 августа управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США добавило в санкционный список гражданина России Виталия Андреева и гражданина Северной Кореи Ким Ын Суна, проживающего в Хабаровске, за нарушение санкций против КНДР. Под ограничения также попали северокорейские компании Korea Sinjin Trading Company и Shenyang Geumpungri Network Technology Co., LTD. Финансирование программ создания оружия массового поражения и ракет за счёт доходов от работы иностранных специалистов нарушает санкции США и ООН. По данным минфина, эти специалисты работают за рубежом, в том числе, в США, используя поддельные или украденные удостоверения личности. После внесения в санкционный список все активы физических и юридических лиц на территории США, подпавших под ограничения, будут заморожены. Кроме того, компании, в которых они владеют более чем половиной акций, автоматически подпадут под санкции.