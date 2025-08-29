Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Сосан и Пхохан - зоны реагирования на промышленный кризис

Write: 2025-08-28 13:51:50Update: 2025-08-28 13:52:46

Сосан и Пхохан - зоны реагирования на промышленный кризис

Photo : KBS News

28 августа город Сосан провинции Чхунчхон-Намдо и город Пхохан провинции Кёнсан-Пукто объявлены зонами упреждающего реагирования на промышленный кризис. Сосан выбран потому, что там расположен один из трёх крупнейших нефтехимических комплексов страны. В Пхохане находятся крупнейшие в стране металлургические предприятия. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, в течение следующих двух лет местные компании смогут получать экстренную финансовую поддержку и льготные кредиты. Нефтехимическая отрасль переживает кризис, вызванный слабым мировым спросом и переизбытком предложения китайской продукции. В мае этого года аналогичный статус был присвоен городу Ёсу провинции Чолла-Намдо, где расположен крупнейший в стране нефтехимический комплекс. Металлургическая промышленность страдает от 50-процентных пошлин США на всю импортируемую стальную продукцию на фоне мирового переизбытка предложения.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >