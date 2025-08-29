АТЭС: Отрасль культуры имеет экономическую ценность

Photo : YONHAP News

Министры культуры 20 стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) признают экономическую ценность отрасли культуры и призывают к более активному продвижению инноваций в сфере создания и распространения культурной продукции посредством использования цифровых технологий и искусственного интеллекта. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 27 августа в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто по итогам основной сессии Диалога высокого уровня АТЭС-2025 по вопросам культуры и искусства. Это первая встреча на уровне министров, посвящённая культуре, с момента основания АТЭС в 1989 году. Впервые в истории АТЭС сфера культуры стала одним из основных пунктов повестки экономического сотрудничества, а РК смогла наглядно продемонстрировать членам АТЭС безграничные возможности своей культурной индустрии. Об этом заявил министр культуры, спорта и туризма РК Чхве Хви Ён на пресс-конференции, состоявшейся вскоре после закрытия встречи.