Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Культура

АТЭС: Отрасль культуры имеет экономическую ценность

Write: 2025-08-28 14:40:06Update: 2025-08-28 14:52:51

АТЭС: Отрасль культуры имеет экономическую ценность

Photo : YONHAP News

Министры культуры 20 стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) признают экономическую ценность отрасли культуры и призывают к более активному продвижению инноваций в сфере создания и распространения культурной продукции посредством использования цифровых технологий и искусственного интеллекта. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 27 августа в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто по итогам основной сессии Диалога высокого уровня АТЭС-2025 по вопросам культуры и искусства.  Это первая встреча на уровне министров, посвящённая культуре, с момента основания АТЭС в 1989 году. Впервые в истории АТЭС сфера культуры стала одним из основных пунктов повестки экономического сотрудничества, а РК смогла наглядно продемонстрировать членам АТЭС безграничные возможности своей культурной индустрии. Об этом заявил министр культуры, спорта и туризма РК Чхве Хви Ён на пресс-конференции, состоявшейся вскоре после закрытия встречи.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >