Пекин: Развитие отношений РК и КНР не зависит от третьих стран

Photo : YONHAP News

Здоровые, стабильные и постоянно углубляющиеся китайско-южнокорейские отношения отвечают фундаментальным интересам двух народов, способствуют миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всем мире. Об этом заявил 27 августа на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзоцюнь. Развитие отношений исходит из общих интересов двух стран, не направлено против третьих стран и не зависит от третьих стран,- добавил он. Представитель китайского МИД выразил надежду на то, что РК будет и дальше сотрудничать с Китаем ради «здорового и стабильного развития китайско-южнокорейского стратегического партнёрства». Таким образом китайская сторона прокомментировала заявления президента РК Ли Чжэ Мёна, прозвучавшие в его речи в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне 25 августа. Как отметил южнокорейский лидер, «в последние годы активно идёт перестройка цепочек поставок между лагерем свободных стран и лагерем, возглавляемым Китаем. Политика США стала чётко ориентироваться на сдерживание Китая. Теперь РК находится в положении, когда невозможно действовать или принимать решения вразрез с базовой политикой США».