В РК сокращается число учеников детских садов и школ

Photo : YONHAP News

Численность учащихся детских садов и школ всех ступеней РК составило на 1 апреля этого года 5 млн 550 тыс. человек, сократившись за год на 133 тысячи человек. Однако число учащихся из мультикультурных семей увеличилось на 8.300 человек по сравнению с предыдущим годом и составило 4% от общей численности учащихся. Об этом сообщили 28 августа министерство образования и Корейский институт развития образования. Число учащихся детских садов сократилось на 3,4%, начальных школ на 6%, а школ высшей ступени на 0,4%. При этом число учащихся школ средней ступени увеличилось на 2,8%. Число учащихся на одного учителя составило 8,7 в детском саду, 12,1 в начальной школе, 11,8 в средней школе и 10,1 в старшей школе. Несмотря на сокращение числа учеников, количество начальных школ увеличилось на 9, средних школ на 20, а старших школ на 7. Представитель министерства образования пояснил, что в районах со снижающейся численностью населения происходит закрытие и объединение школ, а в районах строительства новых жилых массивов открываются новые школы.