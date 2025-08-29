Минфин США может приобрести акций судостроительных компаний

Photo : YONHAP News

Администрация США обозначила судостроение в качестве стратегической отрасли следующего поколения. В этой связи американское правительство в лице министерства финансов может приобрести акции судостроительных компаний. Об этом заявил 27 августа в интервью Fox Business министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что «эта критически важная отрасль игнорировалась в США десятилетиями». Администрация Трампа ранее объявляла о планах приобретения доли в Intel, продвигая политику поддержки полупроводниковой промышленности. Обсуждалась также возможность инвестиций в акционерный капитал оборонной промышленности. Однако Скотт Бессент выразил негативную позицию относительно необходимости приобретения акций оборонных компаний. Это свидетельствует об отсутствии единого мнения в американской администрации. РК пообещала инвестировать 150 млрд долларов в судостроительную промышленность США.