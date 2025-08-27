В июле в РК выросли производство, продажи и инвестиции

Photo : YONHAP News

В июле текущего года в РК выросли основные экономические показатели – промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в производственные мощности. Впервые с февраля выросли все три показателя. По данным статистического управления, объём промышленного производства вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это обусловлено ростом в обрабатывающем секторе. При этом объём производства электронных компонентов вырос на 20,9%, а продукции машиностроения — на 6,5%. Между тем, производство автомобилей сократилось на 7,3%, а полупроводников – на 3,6%. Розничные продажи выросли за тот же период на 2,5%. Это максимальный рост с февраля 2023 года. Продажи товаров длительного пользования, таких как бытовая техника, увеличились на 5,4%. Продажи товаров полудлительного пользования, включая одежду и обувь, выросли на 2,7%, а товаров кратковременного пользования, включая косметику – на 1,1%. Инвестиции в производственные мощности увеличились на 7,9%. При этом инвестиции в транспортное оборудование выросли на 18,1%, а в промышленное оборудование – на 3,7%.