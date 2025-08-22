Правительство РК приняло бюджет на 2026 год

Photo : YONHAP News

29 августа правительство РК на своём заседании приняло бюджет на 2026 год в размере 728 трлн вон (525 млрд долларов). Это на 54 трлн 700 млрд вон или на 8,1% больше бюджета текущего года. Для того, чтобы обеспечить необходимые средства, правительство сократило неосновные расходы на рекордные 27 трлн вон, что составляет почти половину общего увеличения бюджета следующего года, отказавшись от почти 1.300 проектов, признанных неэффективными или ненужными. В частности, резко сокращён бюджет официальной помощи развитию, который резко увеличился при предыдущей администрации Юн Сок Ёля. Одновременно увеличено финансирование суперинновационной экономики, основанной на передовых технологиях, таких как искусственный интеллект. На расходы, связанные с инновациями, выделено в общей сложности 72 трлн вон, что на 21 трлн вон больше, чем в текущем году. На развитие искусственного интеллекта выделено 10 трлн 100 млрд вон. Это в три раза больше, чем в бюджете текущего года. «Предложение о бюджете этого года, в котором сбалансированы инвестиции и расходы на инновации, — это не просто годовой план, а важная веха, определяющая направление деятельности правительства на следующие пять лет»,- заявил журналистам после заседания правительства министр планирования и финансов РК Ку Юн Чхоль. Бюджетный законопроект будет представлен на рассмотрение Национального собрания в начале сентября. Бюджет должен быть утверждён Национальным собранием не позднее 2 декабря.