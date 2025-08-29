Рост экономики КНДР в 2024 году максимальный за 8 лет

Photo : YONHAP News

По данным Банка Кореи, опубликованным 29 августа, рост северокорейской экономики составил в 2024 году 3,7% в годовом исчислении. Это максимальный показатель с 2016 года. Северная Корея активно реализует национальные проекты, направленные на стимулирование экономики, включая пятилетний план экономического развития, и расширяет экономическое сотрудничество с Россией,- заявил представитель Банка Кореи. Рост горнодобывающей и обрабатывающей промышленности составил 7,6%, благодаря увеличению добычи угля, металлов и неметаллических полезных ископаемых, а также росту производства в тяжёлой и химической промышленности. Объём строительства вырос на 12,3%. Сектор услуг вырос на 1,3%, в то время как сельскохозяйственный сектор сократился на 1,9%. Номинальный валовой национальный доход (ВНД) Северной Кореи в 2024 году оценивается в 32 млрд 10 млн долларов, что эквивалентно 1,7% южнокорейского показателя. ВНД на душу населения Северной Кореи составил 3,4% ВНД на душу населения РК. Банк Кореи оценивает экономику Северной Кореи с 1991 года для обоснования разработки северокорейской политики.