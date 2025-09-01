Realmeter: Рейтинг президента РК 53,6%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 53,6% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 25 по 29 августа агентством Realmeter среди 2.537 взрослых граждан страны. 42,3% опрошенных не удовлетворены работой президента, а 4,1% не определились с ответом. Число респондентов, положительно оценивших деятельность президента, выросло на 2,2%, а оценивших её отрицательно сократилось на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам опроса 1.006 южнокорейцев, проведённого 28-29 августа, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 46,7%, поднявшись за неделю на 0,9%. Поддержка партии Сила народа повысилась на 0,6% до 36,1%. Разрыв в рейтингах двух партий увеличился на 0,3%, составив 10,6%. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±1,9%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.