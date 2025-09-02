Потребительские цены выросли в августе на 1,7%

Photo : YONHAP News

По данным национального статистического управления, опубликованным 2 сентября, потребительские цены выросли в РК в августе на 1,7% в годовом исчислении. Это минимальный уровень инфляции с ноября прошлого года, когда он составил 1,5%. Замедление роста цен связано со снижением платы за мобильную связь на 21% по сравнению с августом прошлого года. Компания SK Telecom, потерявшая большое число абонентов после хакерской атаки, предоставила более чем 20 млн клиентов 50-процентную скидку на оплату связи. В результате стоимость услуг в целом снизилась на 3,6%, а уровень инфляции понизился на 0,42%. Цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 4,8%. Это максимальный рост с июля прошлого года, повысивший инфляцию на 0,37%. Базовая инфляция, не учитывающая изменения цен на продукты питания и энергоносители, которая рассчитывается по методике Организации экономического сотрудничества и развития, составила 1,3% в годовом исчислении. Уровень инфляции, ощущаемый населением, составил 1,5%.